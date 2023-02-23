Берлин, , 16:29 — REGNUM Поставленное Киеву Берлином оружие таит в себе большую угрозу. На это указал депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитет по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Олаф Шольц. Поставка вооружения Киевскому режиму Сергей Корсун © ИА REGNUM

В распространённом 23 февраля заявлении он пояснил, что правительство ФРГ, вероятно, не заключило соглашений с Киевом о возврате поставленного ему немецкого оружия. Поэтому после окончания конфликта нет никакой возможности снова изъять его из обращения. Поэтому, указал депутат, есть «потенциальная опасность того, что оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества с территории Украины нелегальным путём могут попасть в ЕС и Федеративную республику».

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«Это безответственно, поскольку правительство уже сегодня не может сказать, уйдет ли ― и если да, то куда ― оружие немецкого производства», ― цитирует ТАСС парламентария.

Котре считает, что в худшем случае переданное украинской стороне оружие может снова попасть в ЕС или в зоны конфликтов, а также использоваться для совершения террористических актов.

«Поставки в зону конфликта являются серьёзной ошибкой с непредсказуемыми последствиями и ведут не к скорейшему прекращению, а к продлению [конфликта]», ― уверен депутат бундестага.

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