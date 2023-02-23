Блинкен: США поддерживают Киев, стараясь не спровоцировать эскалацию конфликта

Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Президент Соединённых Штатов изначально дал понять, что будет поддерживать Киев столько, сколько понадобится, но нужно сделать так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом 23 февраля в интервью изданию Atlantic заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не хотим сделать что-то, что может спровоцировать более широкую эскалацию. Так что президент должен учитывать оба этих фактора», — сказал Блинкен.

Он добавил, что по ряду мер поддержки Киева были опасения резкой реакции России, но этого не случилось. По мнению госсекретаря, Москва не заинтересована в провоцировании конфликта с НАТО, а потому также не допускает эскалации на Украине.

Напомним, 20 февраля в Белом доме сообщили, что новый пакет военной помощи Киеву оценивается суммой в размере $460 млн.

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