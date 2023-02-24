Минобороны Польши: первые танки Leopard уже прибыли на Украину
Варшава, 24 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Первые танки Leopard 2, которые Польша обещала поставить Киеву, уже отправлены на Украину. Об этом 24 февраля в ходе выступления на открытии Совета национальной безопасности республики заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает газета Wiadomości.
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«Сегодня польские Leopard уже находятся на Украине», ― отметил он.
Напомним, ранее в Варшаве заявили, что стоимость вооружений и техники, переданных Украине за последний год Польшей, превысила 2,2 млрд злотых. При этом в эту сумму не включены танки Leopard 2.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава в течение одного-двух месяцев может передать Киеву танки Leopard 2 и PT-91. Всего планируется направить на Украину до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.