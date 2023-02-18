Президент Польши назвал сроки поставки танков на Украину

Варшава, , 13:26 — REGNUM Варшава в течение одного-двух месяцев может передать Киеву танки Leopard 2 и PT-91, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским СМИ.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает указанный срок абсолютно реальным, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который проходят солдаты ВСУ.

«Я очень рассчитываю на то, что в эти временные рамки можно оказать такую помощь Украине», — добавил Дуда.

Напомним, ранее члены Североатлантического альянса планировали передать для ВСУ несколько танковых бригад. Дуда заявил о желании союзников поставить Украине минимум танковую бригаду. При этом министр обороны Германии Борис Писториус объявил, вопреки более ранним обещаниям, что группа поставляющих танки Украине стран сможет отправить Киеву только половину батальона танков Leopard.