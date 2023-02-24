Вашингтон, 24 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Американская стратегия «шока и трепета» оказалась не в состоянии остановить Россию. Рассматриваемые как эквивалент ядерного оружия западные санкции не нанесли желаемого удара по российской экономике. Об этом пишет издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Отмечается, что российская экономика, которой прогнозировался двухзначный спад, сократилась гораздо меньше. Более того, ожидается, что уже в текущем году она перейдёт к росту. Авторы публикации пишут, что Россия потеряла важные рынки для своего экспорта и поставщиков ключевых товаров, она также нашла новые.

Всё это ставит вопрос об эффективности такого инструмента, как санкции, в целом. Профессор Корнельского университета Николас Малдер отмечает, что сторонники санкций уже умерили свои амбиции.

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«Они отказались от ожиданий, что это изменит процесс принятия решений в России. Вместо этого они рассматривают это как экономическую войну на истощение», ― пояснил эксперт.

Агата Демаре, бывший сотрудник Казначейства Франции, указал, что США «постепенно теряли рычаги влияния на постоянно растущий список государств, подпадающих под санкции». Оказавшиеся под ограничительными мерами страны начали приспосабливаться к санкциям и переориентировать торговлю на другие рынки. Что касается таких крупнейших экономик мира, как Россия и Китай, то принимаемые Западом меры, которые призваны заставить эти страны действовать по правилам американского порядка, могут в конечном итоге подтолкнуть их к разработке собственного, указано в статье.

В быстро меняющемся мироустройстве, когда США впервые за несколько десятилетий столкнулись с конкуренцией великих держав, пришло время отказаться от ожиданий в отношении целей, которых можно добиться санкциями, резюмирует Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты Америки представят новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. По её словам, о них объявят все страны группы G7.

Отметим, что во Франции удивились стойкости, которую российская экономика продемонстрировала на фоне западных санкций. Как отметили авторы статьи в журнале Challenges, эксперты, которые предрекали РФ экономический спад не менее 8%, серьёзно ошиблись.