Глава минфина США признала, что эффект от антироссийских санкций оказался меньше ожидаемого

Бангалор, Индия, , 14:13 — REGNUM Министерство финансов Соединённых Штатов оценивает эффект от антироссийских санкций как «значительный», но он оказался ниже, чем ожидалось. Об этом 23 февраля сообщила на пресс-конференции в индийском Бангалоре глава минфина США Джанет Йеллен.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — сказала Йеллен.

По её оценке, основное последствие для России, которого удалось добиться с помощью санкций, заключается в дефиците госбюджета.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что крупные российские предприятия в 2023 году сделают добровольный взнос в государственный бюджет в зависимости от прироста прибыли в 2022 и 2021 годах к показателям 2020 и 2019 годов. Ожидается, что сумма может составить 300 млрд рублей.

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