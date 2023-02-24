Лондон, 24 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил 24 февраля о новом пакете санкций и торговых мерах против России, включая «запреты на экспорт всех предметов, которые Россия использовала на поле боя». Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте британского МИД.

Zuma/TASS Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

Великобритания ввела санкции на экспорт авиационных деталей, радиооборудования и электронных компонентов, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотников.

«Наряду с запретом на экспорт продукции, используемой Россией на поле боя, Великобритания также запретит импорт 140 товаров, включая изделия из железа и стали, обработанные в третьих странах», — говорится в сообщении МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Великобритании ввел 24 февраля новые санкции против России, которые коснулись 92 лиц, включая главу Минцифры Максута Шадаева, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.