Лондон, 24 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Великобритания ввела новые санкции против России, которые коснулись 92 физических и юридических лиц, говорится в заявлении британского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что санкции коснулись россиян, связанных, по мнению Лондона, с Росатомом и Газпромом, включая председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова. Также в санкционный список попали 34 человека, связанные с Ростехом и «Алмаз-Антеем».

В банковской сфере под санкции попали «Уралсиб», «Зенит», «МТС банк» и банк «Санкт-Петербург».

В частности, Лондон ввел санкции против главы Минцифры Максута Шадаева, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, заммэра Москвы Максима Ликсутова, исполнительного директора Nord stream 2 AG Маттиаса Варнига.

В чёрный список Великобритании также попали представители руководства «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Венгрии выступили против попытки ЕС ввести санкции против российского министра промышленности Дениса Мантурова.