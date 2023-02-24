Вена, 24 февраля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. После попытки провокации с украинским флагом в ходе выступления белорусской делегации на Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от совершающих её нескольких активистов потребовали «убрать тряпку». Видеозапись происшествия 24 февраля опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Во время попытки провокации выступавший представитель делегации Белоруссии не обратил на неё никакого внимания, продолжил зачитывать свой доклад и во время него указал, что причиной начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине стало расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля членов делегации России на сессии ПА ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям.