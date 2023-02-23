Минск, 23 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Закрытием движения грузового транспорта через границу Белоруссии Запад вредит сам себе. Об этом 23 февраля в интервью китайским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Он подчеркнул, что санкционное давление ни к чему не приведёт, а пакости в экономической сфере со стороны некоторых соседних стран являются не чем иным, как выстрелом себе же в ногу.

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«Они там в экономическом плане начинают пакостить. Границы закрыли для передвижения грузовиков. Сами себе выстрелили в ногу», ― подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента республики.

Лукашенко отметил, что из Белоруссии в Западную Европу и раньше «не очень-то перемещались», зато с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, в Россию, другие направления очень много перемещалось автотранспорта, железнодорожного транспорта.

«Это выгодно им было. Сейчас они не поедут. Если мы со своей стороны закроем границу, то тысячи, тысячи людей лишатся работы. Ну вот пакости экономические», ― указал президент Белоруссии.

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В качестве ещё одного примера Лукашенко привёл закрытие Литвой возможности для перевалки белорусских грузов в портах этой страны, что привело к убыткам на миллионы долларов.

Белорусский лидер заключил, что санкционный режим и экономическое давление «ни к чему не приведут».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Варшава ограничила движение грузового транспорта на последнем из работавших пограничных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии Кукурыки — Козловичи. Такое решение приняло польское МВД.