Варшава, , 18:11 — REGNUM На последнем из работавших пограничных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии Кукурыки — Козловичи ограничено движение грузового автотранспорта. Такое решение приняло польское МВД. Начало действия ограничения запланировано на 19:00 (21:00 мск) 21 февраля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как отмечается, такое решение принято в связи «с введенными белорусскими властями ограничениями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах».

Также подчеркивается, что это ограничение не касается пассажирских перевозок на погранпереходе в Тересполе. Кроме того, оно не влияет на пересечение польско-белорусской границы грузовиками, зарегистрированными в ЕС.

Напомним, 17 февраля белорусские власти ограничили въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам из Польши. Данное решение было принято в связи с тем, что до этого Варшава закрыла автодорожный пункт пропуска «Бобровники».

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