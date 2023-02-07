Киев, , 16:49 — REGNUM В финансировании Росгвардии и МВД РФ обвинила СБУ Оксану Марченко, жену главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом ведомство сообщило 7 февраля.

Оксана Марченко © Алексей Голенищев/ТАСС

Украинские спецслужбы уверяют, что Марченко является окончательным бенефициаром сети компаний и предприятий в Ялте, которы якобы «переводили миллионы сумм в счета Росгвардии и МВД РФ» за «защиту недвижимости Медведчука» в Крыму.

Также СБУ заявляет, что эта сеть «регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты налогов и сборов». В общей сложности в пользу России Марченко выплатила через эти структуры более 50 миллионов гривен.

Якобы с этой целью в Ялте была зарегистрирована компания с уставным капиталом более 1 миллиарда рублей. Чтобы создать его, Марченко «использовала активы трёх контролируемых инвестиционных компаний, расположенных в Киеве». Затем с Росгвардией и МВД РФ якобы были подписаны соглашения.

СБУ заявляет, что пресекла крупномасштабное подпольное финансирование и что Марченко и глава партнёрской фирмы в Крыму уведомлены о «подозрении» в рамках статьи УК Украины о «финансирование действий, предпринятых с целью насильственных изменений или свержения конституционного порядка или захвата государственной власти».

«Злоумышленникам угрожает наказание до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества», — заявляет СБУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук заявил, что боялся срыва его обмена