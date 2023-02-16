Москва, , 17:24 — REGNUM Украинский политик Виктор Медведчук рассказал о жизни в Москве.

Виктор Медведчук Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я раньше приезжал в Москву по различным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал», — сказал он в интервью Первому каналу.

Медведчук акцентировал внимание на том, что в настоящее время он проживает в Москве на постоянной основе. По его словам, он находится за пределами Украины «вынужденно», поскольку украинские власти передали его Москве в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему уехать на несколько месяцев из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник США Дуглас Макгрегор заявил, заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об истощении запасов боеприпасов у союзников указывает на отчаянное положение ВСУ.

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