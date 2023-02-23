Берлин, , 10:05 — REGNUM Расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 году могут превысить 160 миллиардов долларов, или 4% ВВП. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан.

Глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан © IMAGO/Global Look Press

«Украинский конфликт в течение данного года будет стоит ФРГ 160 миллиардов евро. Можно сказать, что данная цифра составляет 4% от ВВП страны», — приводит слова Адриана агентство Reuters.

По словам немца, из-за прямой связи промышленности с большей частью экономики Германии, падение ВВП на душу населения составит не менее 2 тысяч евро.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок за антироссийские высказывания.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Баварии подверг критике главу МИД Германии Анналену Бербок