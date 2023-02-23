Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Вашингтон должен вместо поставок оружия на Украину оказать давление на её руководство с целью заставить Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал журналист Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive.

Джо Байден и Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вместо того чтобы продолжать предоставлять Украине неограниченную поддержку, ему следует оказать давление на правительство Зеленского», — написал Карпентер.

Он также заметил, что такое соглашение «потребует от Украины отказа от амбиций по членству в НАТО». Также Зеленскому придется отказаться от идеи вернуть Крым.

По мнению автора, именно поддержка Вашингтона и Лондона украинских властей привели к кровопролитию и разрушениям. Журналист также назвал альтернативой мирному соглашению Киева и Москвы полную победу России в многолетнем конфликте или прекращение огня.

Читайте также: В США признали правоту Путина о планах Запада насчёт России

Ранее обозреватель Эдди Скарри статье для журнала Federalist заявил, что заявление президента России Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию о том, что Запад планирует ослабить РФ, а спецоперация по денацификации Украины является только предлогом, имеет реальные основания.

Читайте развитие сюжета: Лукашенко советует всерьёз принять заявления Си Цзиньпина по Украине