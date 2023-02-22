Federalist: Путин прав в том, что Запад добивается ослабления России

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию, что Запад планирует ослабить РФ, а спецоперация по денацификации Украины является только предлогом, имеет реальные основания. Об этом говорится в опубликованной 22 февраля в журнале Federalist статье обозревателя Эдди Скарри.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию © Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Он напомнил, слова президента США Джо Байдена, которые фактически являются призывом к насильственной смене власти в России.

«Сам Байден в начале прошлого года заявил, что российский лидер не может оставаться главой государства», — говорится в статье.

Скарри также отметил, что никакие уступки Москвы по Украине не восстановят экономические связи России со странами Запада.

«Никто не пойдет на это. Все они ожидают ослабления России», — заявил Скарри.

При этом журналист обвинил американские СМИ в умышленном сокрытии наиболее важных тем, затронутых Путиным в обращении к Федеральному собранию. Скарри указал на то, что в США сосредоточились только на приостановке участия РФ в ДСНВ и игнорируют высказывания по СВО.

Напомним, 22 февраля Владимир Путин, выступая митинге-концерте в «Лужниках» в честь Дня защитника Отечества заявил по поводу спецоперации на Украине, что «идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии считают, что Западу надо идти на компромисс с Россией