Брюссель, 23 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Евросоюз еще не выиграл «энергетическую битву» с Россией, пишет газета Financial Times.

World Economic Forum Фатих Бирол

По мнению главы ведомства, Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла, но и ЕС ещё не выиграл эту битву. Евросоюз, как отмечает Бирол, избежал полномасштабного энергетического кризиса, хотя следующая зима может быть более сложной.

«Быть слишком самонадеянными в отношении следующей зимы рискованно», — считает глава МЭА, призывая активизировать усилия на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен оценила эффект от антироссийских санкций как «значительный», но оказавшийся ниже, чем ожидалось.