Путин признался, что с трудом бы слушал послание длиной два часа
Москва, 23 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин признался во время общения с ветеранами боевых действий, что сам бы с трудом слушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию.
«Конечно, всё слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом всё это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — сказал Путин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Читайте также: Путин поздравил главу Минобороны Шойгу с Днем защитника Отечества
Глава государства также заявил, что, когда он смотрит на участников спецоперации, хочется добавить: и «будущее точно за нами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус ветерана боевых действий будет дан всем ополченцам Донбасса.