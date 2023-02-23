Москва, , 13:22 — REGNUM Статус ветерана боевых действий Российской Федерации будет дан всем ополченцам Донбасса. Об этом 23 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как указал российский лидер, отвечая на просьбу наделить статусом ветерана боевых действий РФ сражавшихся за Донбасс, однако из-за полученных ранений вынужденных покинуть ряды бойцов до воссоединения четырёх регионов с Россией, такие люди чуть ли не в одиночку боролись за интересы своей Родины.

«Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Фонд поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации будет напрямую подчинён правительству России.