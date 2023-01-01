Бразилиа, 2 января, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Международная организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) нуждается в укреплении, заявил новый бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления на церемонии своей инаугурации 1 января.

(сс) www slоn pics Флаги стран БРИКС

По его словам, следует добиваться углубления интеграции стран Южной Америки в рамках экономического и политического соглашения МЕРКОСУР, а также оживления УНАСУР (Союз южноамериканских наций).

Он считает, что такие меры помогут укреплению БРИКС и налаживанию отношений Бразилии с США, ЕС, Китаем, ближневосточными государствами и другими мировыми игроками.

Кроме того, как полагает Лула да Силва, подобная политика поможет развить кооперацию с африканскими странами и разорвать экономическую изоляцию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что в БРИКС могут объединиться до 17 стран, если одобрить все действующие заявки на членство в указанной организации.