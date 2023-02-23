Сеул, 23 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Российские войска превосходят военные формирования Украины в части применения беспилотников. Такое заявление в интервью агентству Yonhap сделал наёмник из Республики Корея по фамилии Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

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«Беспилотники российской армии многочисленнее и лучше по характеристикам», ― подчеркнул он.

Он также добавил, что российские подразделения активнее используют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех. По словам Ким, российские дроны летают на передовой почти круглосуточно.

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Ким также пожаловался на тяжёлые условия, в которых живут иностранные наёмники на передовой. Постоянные перебои с водой, газом и поставками питания только отягчают пребывание иностранных военных на территории Украины, пояснил он.

По его словам, из-за таких условий, потерь и ранений, а также нежелания продолжать участие в боевых действиях из отряда Кима за три месяца выбыло 90% личного состава. Он добавил, что большинство наёмников уже вернулись на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился модернизированным тяжёлым российским беспилотником С-70Б «Охотник». Он считает, что дрон совместно с истребителем Су-57 значительно усилит Вооружённые силы РФ, особенно по части раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по позициям противника.