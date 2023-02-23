Пекин, , 13:24 — REGNUM Китай примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня. Об этом заявил на брифинге 23 февраля официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу подчеркнуть, что Тайвань — это китайский Тайвань, и решение тайваньского вопроса является исключительно делом китайского народа», — уточнил представитель оборонного ведомства, добавив, что никакое иностранное вмешательство не допускается.

Тань Кэфэй также выразил готовность максимальными усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, однако, если руководство Демократической прогрессивной партии будет упорствовать в своих заблуждениях, вступать в сговор с внешними силами, усугублять конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива, армия Китая будет решительно пресекать сепаратизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что Россия поддерживает позицию Китая по Тайваню.