Москва, , 17:54 — REGNUM Россия поддерживает позицию Китая по территориальным вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», — сказал Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Патрушев во время беседы с Ван И заявил, что коллективный Запад действует против Москвы и Пекина, а также в ущерб развивающимся странам.