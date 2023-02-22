Москва, 22 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Решение румынских властей приостановить работу Российского центра науки и культуры в Бухаресте не стало чем-то неожиданным, но вызывает разочарование. Об этом 22 февраля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

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«Решение румынских властей […] мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей Евросоюз антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом нельзя», ― подчеркнула российский дипломат.

Захарова добавила, что Москва категорически отвергает обвинения в том, что Русский культурный центр якобы является «инструментом пропаганды» и не оставит этот демарш румынских властей без ответа

«Мы уверены, что там это хорошо понимают, тем более странно выглядит тяга румынских властей ликвидировать один из немногих оставшихся каналов коммуникации», ― указала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министерство иностранных дел Румынии приняло решение запретить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, также называемого Русский дом. Об этом было сообщено послу России в Бухаресте Валерию Кузьмину.

В МИД пояснили, что поводом для этого такого шага стали заявления в Русском доме, которые не совпадают с позицией румынских властей. Власти Румынии обвинили Русский дом в «гибридных атаках», в «дезинформации» и «манипуляциях», в том числе по спецоперации по денацификации Украины.