Мелитополь, 22 февраля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора области Евгений Балицкий 22 февраля.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

«Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии, и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства», — сказал Балицкий.

Врио губернатора добавил, что военнослужащие готовы защитить Энергодар всеми возможными средствами.

«У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить», — пояснил Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что большая часть территории области контролируется российской армией.