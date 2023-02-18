Мелитополь, 18 февраля 2023, 17:21 — REGNUM Большая часть территории Запорожской области контролируется российской армией, сообщил 18 февраля временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий
Евгений Витальевич Балицкий
council. gov.ru

«В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск», — уточнил он.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские военные усиливают группировку на временно подконтрольной им части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях поразила огнём артиллерии подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка.