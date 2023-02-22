Молдавия, 19 августа, 2010, 21:02 — ИА Регнум. Румыния и впредь будет поддерживать Молдавию в процессе европейской интеграции. Как сообщили 19 августа в пресс-службе правительства Молдавии, об этом заявил по итогам состоявшейся в Яссах встречи с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом президент Румынии Траян Бэсеску , передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, реализацией достигнутых в ходе предыдущих заседаний договоренностей, помощью, которую предоставляет Румыния в ликвидации последствий наводнений в Молдавии, а также поддержкой евроинтеграционных устремлений РМ.

Траян Бэсеску отметил, что в результате выполнения ранее достигнутых договоренностей работают два новых румынских консульства в Кагуле и Бельцах, приносит результаты внедрение Соглашения о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных территорий, быстрее решаются вопросы, связанные с предоставлением гражданства, созданы необходимые условия для удвоения количества стипендий до 5 тысяч для молдавской молодежи, которые намерены учиться в Румынии. Румынский лидер также напомнил, что сейчас реализуется договоренность об открытии консульства Республики Молдова в Яссах, которое начнет работу в ближайшее время.

Стороны также обсудили действия, которые предпринимает Молдавия по присоединению к ЕС, и поддержку этих усилий Румынией. "Мы обсудили, где и чем мы можем помочь", - заявил Бэсеску. В свою очередь Владимир Филат заявил, что голос Румынии в ЕС важен для Кишинева. Молдавский премьер также отметил, что в ходе встречи обсуждались возможности взаимоподключения электрических и газовых сетей двух стран.