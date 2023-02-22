Путин приехал на митинг-концерт ко Дню защитника Отечества на стадионе «Лужники» в Москве

Москва, , 16:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт ко Дню защитника Отечества, который проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества!» © Александр Вильф/РИА Новости

При этом накануне глава Российского государства огласил своё послание Федеральному собранию, в ходе которого также заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном посещении Владимиром Путиным митинга-концерта в Лужниках.