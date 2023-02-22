Лондон, , 16:14 — REGNUM В Великобритании американское посольство возобновило работу после эвакуации сотрудников из-за подозрительного предмета. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, распространенном в социальной сети Twitter.

Флаг США © Мария Девахина/РИА Новости

«Местные власти провели изучение подозрительного предмета снаружи посольства и признали его безопасным», — отметили в посольстве США.

Диппредставительство США поблагодарило британскую полицию за оперативность, а посетителей — за терпение.

По информации британских СМИ, в 12-этажном здании посольства США в Лондоне размещается около 800 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников посольства США в Лондоне эвакуировали в другую часть здания и призвали не приближаться к окнам.