Лондон, 22 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В Великобритании эвакуировали сотрудников американского посольства, сообщает Daily Mail.

Густаво Вальенте/РИА Новости Посольство США в Лондоне

Согласно полученной информации, сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен полицией. Людей, по сообщениям, эвакуировали в другую часть здания, их призвали не приближаться к окнам.

В полиции подтвердили, что знают об инциденте. Подробности происшествия не сообщаются.