Москва, 22 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Митинг-концерт, который посвящен Дню защитника Отечества, начался на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Илья Питалев/РИА Новости Люди на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках»

Участники митинга-концерта держат в руках государственные российские флаги. Также организаторы мероприятия развернули полевые кухни, пришедшим на митинг раздают горячий чай, каши и сосиски.

Перед началом мероприятия для его собирающихся участников выступали артисты из России и Белоруссии.

Также ранее ряд телеграм-каналов заявляли о возможном участии в митинге-концерте президента России Владимира Путина, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, не распространяется на тех, кто уехал из страны и бросил свои семьи.