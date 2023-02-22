Москва, 22 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном посещении Владимиром Путиным митинга-концерта в Лужниках.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Без ответа оставлю ваш вопрос», — заявил Песков в ходе брифинга 22 февраля.

При этом заместитель руководителя Администрации Президента РФ отметил, что если это произойдет, то пресс-служба Кремля непременно об этом уведомит.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» поздравит граждан с Днем защитника Отечества.