Москва, 21 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Документ о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен быть утвержден российским парламентом. Президент РФ Владимир Путин оперативно внесет в парламент соответствующий документ. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

«Здесь потребуется выпуск президентского документа… потребуется утверждение в парламенте», — сказал представитель Кремля, добавив, что проект будет внесен в парламент «по мере готовности, оперативно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть решение по ДСНВ.