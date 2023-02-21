Брюссель, , 15:17 — REGNUM России следует пересмотреть своё решение о приостановке участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С таким заявлением 21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я сожалею о решении России приостановить своё участие в новом Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», ― отметил генсек.

Он также подчеркнул, что подобные действия России «демонтируют всю архитектуру контроля над вооружениями».

«Я решительно призываю Россию пересмотреть своё решение», ― указал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём.

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Как указал российский лидер, США через НАТО выдвигают России требование по ДСНВ по выполнению Москвой всех его пунктов, а сами намерены вести себя как им захочется.

В январе текущего года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявляла, что американские власти «крайне заинтересованы в восстановлении диалога с Россией по стратегической стабильности и возобновлении инспекций.