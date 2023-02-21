Патрушев: Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня и Гонконга
Москва, 21 февраля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Россия поддерживает позицию Китая по территориальным вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи в Москве с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНР и Тайвань
«Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», — сказал Патрушев.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Патрушев во время беседы с Ван И заявил, что коллективный Запад действует против Москвы и Пекина, а также в ущерб развивающимся странам.