Москва, 21 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В Москве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Виталий Белоусов/РИА Новости Ван И и Николай Патрушев

«В Москве проходит рабочая встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Как ожидается, встреча состоится 22 февраля.