Брюссель, 21 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Между поставками оружия Украине со стороны Евросоюза и возможными поставками Китаем вооружения России есть большая разница. Об этом, отвечая на вопрос главы канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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На пресс-конференции в НАТО 21 февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности рассказал, что китайский дипломат во время неформальной беседы в Мюнхене поинтересовался у него, почему Пекин не должен поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину.

«Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несёт нам [конфликт] на Украине», ― добавил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель также привёл слова Ван И, который заверил, что «Китай не даёт оружия стране», которая находится в состоянии конфликта.

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«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», ― сказал верховный комиссар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о якобы наличии у него информации о том, что Китай может предоставить России оружие и боеприпасы для ведения боевых действий против Украины.