Поставки оружия из Китая в Россию будут «красной линией» в отношениях Брюсселя и Пекина — Боррель

Брюссель, , 15:04 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что ЕС крайне негативно отреагирует, если КНР будет поставлять России оружие. Об этом Боррель заявил 20 февраля журналистам в Брюсселе.

Жозеп Боррель © ZUMA/TASS

«Я выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая, — сказал глава европейской дипломатии. — Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией».

Боррель добавил, что Ван И якобы завил об отсутствии таких планов у китайских властей.

Стоит отметить, что 19 февраля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд также заявила, что возможные поставки Китаем вооружений в Россию будут «красной линией» в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом Ван И заявил о недопустимости подобных заявлений и других попыток повлиять на китайско-российские отношения.

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