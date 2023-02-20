Боррель сообщил о призывах к Китаю не поставлять вооружение России
Брюссель, 20 февраля 2023, 15:04 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что ЕС крайне негативно отреагирует, если КНР будет поставлять России оружие. Об этом Боррель заявил 20 февраля журналистам в Брюсселе.
«Я выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая, — сказал глава европейской дипломатии. — Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией».
Боррель добавил, что Ван И якобы завил об отсутствии таких планов у китайских властей.
Стоит отметить, что 19 февраля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд также заявила, что возможные поставки Китаем вооружений в Россию будут «красной линией» в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом Ван И заявил о недопустимости подобных заявлений и других попыток повлиять на китайско-российские отношения.
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