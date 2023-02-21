Лавров встретится в Москве с дипломатом из Китая Ван И
Москва, 21 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщает 21 февраля российское внешнеполитическое ведомство.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ван И
Ожидается, что встреча главы МИД России и бывшего министра иностранных дел Китая Ван И состоится в Москве 22 февраля.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают встречу главы Российского государства с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.