Москва, 21 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, сообщает 21 февраля российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Ожидается, что встреча главы МИД России и бывшего министра иностранных дел Китая Ван И состоится в Москве 22 февраля.

Ранее по теме: Главный дипломат Китая посетит Россию с планом по урегулированию на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают встречу главы Российского государства с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.