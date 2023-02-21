Bloomberg: китайский дипломат Ван И посетит Россию с планом по урегулированию на Украине

Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И совершит поездку в Россию, чтобы представить план по урегулированию на Украине, пишет 20 февраля агентство Bloomberg.

Ван И Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, визит состоится в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают, что российский лидер Владимир Путин может провести встречу с Ван И в Москве.

20 февраля американский сенатор Линдси Грэм предостерег власти Китая от предоставления «летальной» военной помощи РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил ему, указав на то, что США должны перестать перекладывать ответственность на других, поскольку Киев получает оружие от Вашингтона, а не Пекина.