Силуанов рассказал об однократном добровольном взносе бизнеса в бюджет РФ
Москва, 21 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В 2023 году крупный бизнес России сделает однократный добровольный взнос в бюджет РФ. Механизм в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, речь идет именно об однократном взносе, причем «в части прироста финансовых результатов» по итогам 2022 и 2021 года к 2020 и 2019 годам.
Ранее сообщалось о проработке этого вопроса с целью пополнения бюджета страны за счет взносов с крупного бизнеса, за исключением нефтегазового. В Кремле назвали эту идею традиционной мировой практикой.
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Ранее сообщалось, что одноразовые взносы могут закрепить как сбор в Налоговом кодексе. Антон Силуанов заявил, что общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей.