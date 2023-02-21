Москва, 21 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В 2023 году крупный бизнес России сделает однократный добровольный взнос в бюджет РФ. Механизм в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, речь идет именно об однократном взносе, причем «в части прироста финансовых результатов» по итогам 2022 и 2021 года к 2020 и 2019 годам.

Ранее сообщалось о проработке этого вопроса с целью пополнения бюджета страны за счет взносов с крупного бизнеса, за исключением нефтегазового. В Кремле назвали эту идею традиционной мировой практикой.

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Ранее сообщалось, что одноразовые взносы могут закрепить как сбор в Налоговом кодексе. Антон Силуанов заявил, что общая сумма сбора может составить около 300 млрд рублей.