В правительстве РФ обсуждается разовый добровольный взнос с крупного бизенса

Москва, , 14:11 — REGNUM Крупному бизнесу придется поделиться. Правительство РФ обсуждает добровольный взнос в бюджет. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей, пишет ряд СМИ. Точная цифра пока не названа, однако первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 8 февраля подтвердил журналистам планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса.

Андрей Белоусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил зампред главы российского правительства, этот взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Взять его с бизнеса позволила хорошая прибыль, полученная в 2022 году. Белоусов напомнил о такой практике в налоговой политике как windfall tax — однократное взимание налогов.

«Финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — заявил вице-премьер.

Напомним, о том, что с крупного бизнеса могут взять разовый платеж в сумме от 200 до 250 млн рублей ранее писало издание The Bell (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило постановление о продлении моратория на проверки бизнеса на 2023 год.