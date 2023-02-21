Москва, 21 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Вашингтон не должен чинить препятствия расследованию по взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом было заявлено послу США в Москве Линн Трейси, которую 21 февраля вызвали в Министерство иностранных дел России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости МИД РФ

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«С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных», ― говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой выдвинул свою версию происшествий на «Северных потоках». В организации этих диверсий он обвинил США.

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При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США никоим образом не причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».