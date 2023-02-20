Еврокомиссия назвала «спекуляцией» расследование Херша о взрывах на «Северных потоках»

Брюссель, , 10:18 — REGNUM В Еврокомиссии заявили, что не станут «комментировать спекуляции» в ответ на просьбу оценить выводы Сеймура Херша об участии США в диверсии на «Северных потоках», сообщает 20 февраля ТАСС.

«Северный поток — 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, представитель пресс-службы Европейской комиссии Андреа Мазини заявила: «Мы не комментируем спекуляций относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток».

По её словам, Еврокомиссия согласна комментировать итоги исключительно «официальных расследований».

Напомним, Херш — американский журналист, который провёл своё расследование взрывов на СП и СП-2, произошедших в конце сентября прошлого года.

По его данным, американские военные напрямую причастны к взрывам на обоих газопроводах. Также ответственность ложится и на Норвегию.

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