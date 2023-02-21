Москва, 21 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Тяжёлый ратный труд и подвиг российских воинов в зоне специальной военной операции (СВО) поддерживает в данный момент вся наша страна. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

РИА Новости Передача гумпомощи призванным в рамках частичной мобилизации

«Тяжёлый ратный труд, их подвиг находят мощный отклик во всей России, люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что сегодня фронт проходит через сердца миллионов жителей РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Фонду помощи семьям погибших и ветеранам необходимо работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым ветераном и каждой семьёй должен быть закреплен социальный работник.