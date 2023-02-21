Москва, 21 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Фонду помощи семьям погибших и ветеранам специальной военной операции (СВО) необходимо работать без казенщины, по принципу одного окна, за каждым ветераном и каждой семьёй должен быть закреплен социальный работник. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Как отметил российский лидер, такой государственный фонд должна работать открыто, оказывая помощь простым порядком, по принципу одного окна, а также без казенщины и бюрократии.

«За каждой семьей — я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном — должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор», — сказал он.

Также Путин уточнил, что структуры этого фонда необходимо развернуть в регионах РФ уже в 2023 году.

«Подчеркну: создание специального фонда не снимает ответственности других структур и уровней власти», — указал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент стратегической задачей России является выведение своей экономики на новые рубежи, а не приспособление к существующим условиям.