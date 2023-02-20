Париж, , 18:22 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) должен предоставить Украине финансовую помощь в размере €15 млрд. Об этом 20 февраля заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, сообщает телеканал TF1.

Евро Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы работаем над программой МВФ для Украины, которая могла бы предполагать выделение €15 млрд в течение четырёх лет», ― уточнил он.

Глава министерства подчеркнул, что, помимо поддержки, оказываемой Европой и странами группы G7, важно, чтобы «МВФ мобилизовал свои усилия для Украины».

Параллельно, по словам Ле Мэра, Париж работает над новым ужесточением санкций против России.

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«В рамках G7 мы будем выступать за усиление экономических санкций против России», ― добавил французский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд ищет возможность предоставления Киеву пакета помощи, рассчитанного на несколько лет. По данным агентства Bloomberg, общая сумма может составить до $16 млрд. Реализация намеченной МВФ программы будет зависеть, в частности, от одобрения стран «Большой семёрки».