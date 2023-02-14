Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Для поддержки экономики Украины в 2023 году необходимо $40–48 млрд, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине необходимо от $40 млрд до $48 млрд финансирования в этом году, чтобы её экономика функционировала», — цитирует ее Bloomberg.

По её словам, в МВФ работают в сотрудничестве с ЕС и США над программой помощи для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгресс США внесли для рассмотрения резолюцию о прекращении оказания помощи Украине. Группа конгрессменов США во главе с автором документа республиканцем Мэттом Гетцем предъявила требование к Белому дому «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине».