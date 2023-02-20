Москва, 20 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Самолет, следовавший из Бангкока в Москву, совершил вынужденную посадку в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

«Рейс «Аэрофлота» AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18.57 (16.57 мск) вынужденно произвел посадку в аэропорту Ташкента», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, экипаж лайнера принял решение приземлиться для дозаправки. На борту находились 400 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области при аварийной посадке частного вертолета Ми-8 погиб человек.