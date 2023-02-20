Кемерово, , 11:06 — REGNUM В результате аварийной посадки частного вертолета Ми-8 в Кемеровской области погиб человек, сообщает ТАСС.

Вертолёт Ми-8 Алексей Колчин ИА REGNUM

Уточняется, что инцидент произошел в районе горы Топхан Междуреченского городского округа. В результате посадки погиб человек, ещё один пострадал. Всего на борту воздушного судна находились десять человек. Для эвакуации людей к месту происшествия направлен вертолет из Горно-Алтайска.

Причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования. Точная причина инцидента выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля аварийную посадку совершил вертолёт Robinson R 44 в Сахалинской области. В результате инцидента погибли два человека.